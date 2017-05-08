"Красавица и чудовище" стал фильмом года по версии телеканала MTV
8 мая 2017, 11:36
Свой Золотой стакан попкорна получила и исполнительница главной роли в фильме — актриса Эмма Уотсон.
Кинокартина режиссёра Билла Кондона "Красавица и чудовище" получила главный приз на завершившейся в Лос-Анджелесе 26-й церемонии вручения кинонаград канала MTV — её признали фильмом года, сообщает Life.ru.
Свой Золотой стакан попкорна получила и исполнительница главной роли в фильме — актриса Эмма Уотсон. Напомним, с этого года телеканал отказался от разделения номинаций на мужские и женские, поэтому соперниками Уотсон были, например, Хью Джекман и Джеймс Макэвой.
Сериалом года стали "Очень странные дела" (Stranger Things), а сыгравшая в нём роль 13-летняя Милли Бобби Браун признана "Лучшим актёром шоу". "Лучшим дуэтом" стал творческий тандем Хью Джекмана и Дафни Кин (фильм "Логан"). А приз за лучший поцелуй забрали актёры Эштон Сандерс и Джаррель Джером, сыгравшие в картине об афроамериканце-гомосексуалисте "Лунный свет".
Фото: kinopoisk.ru
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