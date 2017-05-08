Актау 29-летняя женщина упала с высоты второго этажа
8 мая 2017, 11:51
Пострадавшую госпитализировали в отделение травматологи Мангистауской областной больницы (МОБ).
Инцидент, как рассказали очевидцы, произошел в субботу, 6 мая, примерно в 08:30. Жительница Актау 1988 года рождения упала с высоты второго этажа на крышу бара, расположенного на первом этаже дома, передает Лада.kz.
Врачи отделения травматологии МОБ диагностировали у пострадавшей закрытый оскольчатый перелом костей левой голени. В ближайшее время, как сообщили в МОБ, женщину прооперируют.
- Информация передана в дежурную часть УВД Актау. Обстоятельства произошедшего выясняются, - рассказали в МОБ.
Фото: Лада.kz
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