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Актау 29-летняя женщина упала с высоты второго этажа

8 мая 2017, 11:51

Пострадавшую госпитализировали в отделение травматологи Мангистауской областной больницы (МОБ).

Инцидент, как рассказали очевидцы, произошел в субботу, 6 мая, примерно в 08:30. Жительница Актау 1988 года рождения упала с высоты второго этажа на крышу бара, расположенного на первом этаже дома, передает Лада.kz.

Врачи отделения травматологии МОБ диагностировали у пострадавшей закрытый оскольчатый перелом костей левой голени. В ближайшее время, как сообщили в МОБ, женщину прооперируют.

- Информация передана в дежурную часть УВД Актау. Обстоятельства произошедшего выясняются, - рассказали в МОБ.

Фото: Лада.kz

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