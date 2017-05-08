Двойник Головкина в автобусе взбудоражил соцсети
8 мая 2017, 12:10
Выяснилось, что двойника звезды мирового бокса зовут Руслан Оспанов.
Похожего на Геннадия Головкина казахстанца засняли на видео в одном из автобусов Усть-Каменогорска, передает «NewTimes.kz».
Выяснилось, что двойника звезды мирового бокса зовут Руслан Оспанов.
Пользователи соцсетей отметили невероятную схожесть между людьми. Комментаторы отметили «одинаковые» улыбки казахстанцев.
Фото: скриншот
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