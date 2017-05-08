Двойник Головкина в автобусе взбудоражил соцсети

8 мая 2017, 12:10

Выяснилось, что двойника звезды мирового бокса зовут Руслан Оспанов.

Похожего на Геннадия Головкина казахстанца засняли на видео в одном из автобусов Усть-Каменогорска, передает «NewTimes.kz».

Выяснилось, что двойника звезды мирового бокса зовут Руслан Оспанов.

Пользователи соцсетей отметили невероятную схожесть между людьми. Комментаторы отметили «одинаковые» улыбки казахстанцев.



Фото: скриншот

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