Промоутер "Канело" рассказал, как проходили переговоры с Головкиным
8 мая 2017, 12:24
Он также отметил, что с командой Головкина приятно работать.
Глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя признался, что на переговоры о поединке между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным потребовалось совсем немного времени, сообщает Vesti.kz.
"С командой Головкина приятно работать. Президент нашей компании Эрик Гомес хотел конкретных переговоров, и это было легко организовать. Переговоры о поединках такого рода обычно занимают много времени, и, как ни удивительно, переговоры об этом бое заняли пару недель. Некоторое время назад мы начали переговоры, но из уважения к Чавесу прекратили их. А потом пару недель назад мы возобновили их и несколько дней назад достигли договоренности", - цитирует Де Ла Хойю BoxingScene.
Напомним, что 7 мая после победы Альвареса над Хулио Сезаром Чавесом-младшим было объявлено, что следующий свой бой "Канело" проведет 16 сентября против Головкина.
Фото: ToFight.Ru
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