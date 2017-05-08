Промоутер "Канело" рассказал, как проходили переговоры с Головкиным

Глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя признался, что на переговоры о поединке между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным потребовалось совсем немного времени, сообщает Vesti.kz.





"С командой Головкина приятно работать. Президент нашей компании Эрик Гомес хотел конкретных переговоров, и это было легко организовать. Переговоры о поединках такого рода обычно занимают много времени, и, как ни удивительно, переговоры об этом бое заняли пару недель. Некоторое время назад мы начали переговоры, но из уважения к Чавесу прекратили их. А потом пару недель назад мы возобновили их и несколько дней назад достигли договоренности", - цитирует Де Ла Хойю BoxingScene.





Напомним, что 7 мая после победы Альвареса над Хулио Сезаром Чавесом-младшим было объявлено, что следующий свой бой "Канело" проведет 16 сентября против Головкина.



