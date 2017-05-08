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В Атырауской области дети добирались до школы на спинах родителей

8 мая 2017, 12:47

В прошлом году на мосту начался капитальный ремонт, и тогда местные жители сами соорудили деревянный мостик, но самодельное сооружение быстро пришло в негодность.

В соцсетях обсуждаются фото, на которых люди вброд «форсируют» приток реки Шароновка в черте села Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области, передает Ак Жайык.

Раньше они переходили реку через пешеходный мост Тухлое. В прошлом году на этом мосту начался капитальный ремонт, и тогда местные жители сами соорудили деревянный мостик, но самодельное сооружение быстро пришло в негодность. На той стороне школа, и родители теперь вынуждены переносить детей на спине в холодной воде.

– На капремонт пешеходного моста Тухлое выделено 52 млн тенге. Работы ведёт ТОО «ЕрасылҚұрылысKZ», мост будет сдан в эксплуатацию до конца мая. Вообще-то буквально в двухстах метрах находится автомобильный мост, непонятно, почему жители по нему не ходят временно, – прокомментировал начальник отдела строительства Курмангазинского района Жасулан Сундетов.

Фото: соцсети


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