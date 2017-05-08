Члены ЦИК РК участвуют в наблюдении за выборами президента Южной Кореи

Всего на нынешних 19-ых президентских выборах зарегистрированы 42 миллиона 479 тысяч 710 избирателей.

9 мая 2017 года пройдет голосование по выборам Президента Республики Корея, передает Zakon.kz.





Эти выборы проводятся досрочно в связи с отстранением от власти и арестом экс-президента Пак Кын Хе, которую Прокуратура Республики Корея обвиняет во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу.





Всего на нынешних 19-ых президентских выборах зарегистрированы 42 миллиона 479 тысяч 710 избирателей.





Граждане Республики Корея имеют право проголосовать только за одного из 13 кандидатов в Президенты. По последним данным опроса общественного мнения лидирующими кандидатами являются Мун Чжэ Ин (оппозиционная «Демократическая партия»), Ан Чхоль Су (центристская «Народная партия»), Хон Чжун Пхё (консервативная «Партия свободной Кореи»), Ю Сон Мин («Справедливая политическая партия») и Сим Сан Чжон (прогрессивная «Партия справедливости»).





3 мая 2017 года все кандидаты в Президенты Республики Корея приняли участие в заключительных теледебатах со своими предвыборными программами.





4-5 мая 2017 года состоялась процедура досрочного голосования, в которой приняло участие более 5,5 млн. избирателей. Следует отметить, что в целях повышения явки избирателей в 2014 году в Южной Корее была введена законодательная поправка, согласно которой все желающие граждане, вне зависимости от причины, имеют право досрочно проголосовать.





От Республики Казахстан в наблюдении за выборами Республики Корея принимают участие члены Центральной избирательной комиссии Петров Константин Викторович и Сулеймен Ляззат Жанылыскызы. Данное наблюдение проходит в рамках «Программы по наблюдению за выборами» организованной Национальной избирательной комиссией Республики Корея.





Фото: Euronews



















