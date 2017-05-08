В Усть-Кменогорске участник гонок едва не сбил зрителей
8 мая 2017, 13:20
К счастью, обошлось без пострадавших.
Трагедией могли закончиться автомобильные гонки в Усть-Каменогорске, передает Zakon.kz.
В Сети появилось видео неудачного заезда одного из участников. На кадрах видно, как автомобиль на скорости занесло и он едва не сбил толпу зрителей. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как сообщает Informburo.kz, это был тренировочный заезд, в ходе которого гонщики прогревали авто.
"Это был тренировочный заезд, прогревка машины. Машина дальше не стала принимать участие, потому что холодная резина не прогрелась, и водитель снял машину с соревнований. Он проехал очень близко к борту. Зрители, естественно, испугались. Видно, что они разбежались", – рассказала организатор соревнований Ирина Торопова.
Она пояснила, что автомобиль ВАЗ ("копейка") из Семея очень мощный, и местное дорожное покрытие не приспособлено для езды на таком транспорте.
Фото: скриншот
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