В Усть-Кменогорске участник гонок едва не сбил зрителей

В Сети появилось видео неудачного заезда одного из участников. На кадрах видно, как автомобиль на скорости занесло и он едва не сбил толпу зрителей. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Это был тренировочный заезд, прогревка машины. Машина дальше не стала принимать участие, потому что холодная резина не прогрелась, и водитель снял машину с соревнований. Он проехал очень близко к борту. Зрители, естественно, испугались. Видно, что они разбежались", – рассказала организатор соревнований Ирина Торопова.





Она пояснила, что автомобиль ВАЗ ("копейка") из Семея очень мощный, и местное дорожное покрытие не приспособлено для езды на таком транспорте.