Пожар на нефтяной скважине в Атырауской области потушен спустя сутки
8 мая 2017, 13:38
Пламя на горящей скважине удалось сбить мощной струей воды, когда огонь самостоятельно снизился.
Возгорание на нефтяном месторождение Дарай молла в Атырауской области потушен мощной струей воды спустя сутки, утечка газа из-за которого началось возгорание ликвидирована, сообщает региональный сайт "Акжайык".
По информации издания, возгорание произошло в ночь на 6 мая после утечки газа на скважине №19. Высота пламени на горящей скважине составила 10 метров. Пострадавших при пожаре нет.
"Пламя в устье скважины сбили мощным выстрелом струи воды в момент пульсации, то есть, когда огонь самостоятельно снизился на достаточно малую высоту. До вечера 7 мая с выбросом газа было покончено, и в устье скважины забита бетонная "пробка", — сообщает издание. Нефтяное месторождение Дарай молла разрабатывает ТОО "Атыраумунай". Оно находится в 130 км севернее Атырау. Месторождение было открыто в 1975 году, разрабатывается с 1993 года.
Фото: Sputnik.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857746-9d431f8989108c5220f53047579c21b8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...