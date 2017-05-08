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Пожар на нефтяной скважине в Атырауской области потушен спустя сутки

8 мая 2017, 13:38

Пламя на горящей скважине удалось сбить мощной струей воды, когда огонь самостоятельно снизился.

Возгорание на нефтяном месторождение Дарай молла в Атырауской области потушен мощной струей воды спустя сутки, утечка газа из-за которого началось возгорание ликвидирована, сообщает региональный сайт "Акжайык".

По информации издания, возгорание произошло в ночь на 6 мая после утечки газа на скважине №19. Высота пламени на горящей скважине составила 10 метров. Пострадавших при пожаре нет.

"Пламя в устье скважины сбили мощным выстрелом струи воды в момент пульсации, то есть, когда огонь самостоятельно снизился на достаточно малую высоту. До вечера 7 мая с выбросом газа было покончено, и в устье скважины забита бетонная "пробка", — сообщает издание. Нефтяное месторождение Дарай молла разрабатывает ТОО "Атыраумунай". Оно находится в 130 км севернее Атырау. Месторождение было открыто в 1975 году, разрабатывается с 1993 года.

Фото: Sputnik.kz



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