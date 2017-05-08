Пожар на нефтяной скважине в Атырауской области потушен спустя сутки

По информации издания, возгорание произошло в ночь на 6 мая после утечки газа на скважине №19. Высота пламени на горящей скважине составила 10 метров. Пострадавших при пожаре нет.





"Пламя в устье скважины сбили мощным выстрелом струи воды в момент пульсации, то есть, когда огонь самостоятельно снизился на достаточно малую высоту. До вечера 7 мая с выбросом газа было покончено, и в устье скважины забита бетонная "пробка", — сообщает издание. Нефтяное месторождение Дарай молла разрабатывает ТОО "Атыраумунай". Оно находится в 130 км севернее Атырау. Месторождение было открыто в 1975 году, разрабатывается с 1993 года.





Фото: Sputnik.kz







