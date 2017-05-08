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Юные каратисты попали в больницу после ужина в кафе Петропавловска

8 мая 2017, 14:32

Возраст детей - от 9 до 17 лет.

Участники республиканских спортивных соревнований оказались на больничной койке после ужина в одном из кафе Петропавловска, передает МИА «Казинформ».

По информации и.о. руководителя департамента охраны общественного здоровья Татьяны Горловой, в период проведения открытого чемпионата Северо-Казахстанской области по кекушинкай каратэ в инфекционное отделение 3 городской больницы госпитализированы 14 участников соревнований с подозрением на острую кишечную инфекцию.

Возраст детей - от 9 до 17 лет.

«В настоящее время силами департамента охраны общественного здоровья Северо-Казахстанской области организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия», - сообщила Татьяны Горлова.

В пресс-службе департамента отметили, что специалистами отобраны пробы пищевых продуктов, обследованы сотрудники. Результаты первых анализов будут готовы, как минимум, через пять дней. Как выяснилось, в субботу вечером дети поужинали в кафе, через некоторое время им стало плохо и ночью спортсменов доставили в больницу. Первых пациентов выпишут уже 9 мая.

Фото: МИА "Казинформ"

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