Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Испании из-за обрушения надувного замка погиб ребенок

8 мая 2017, 14:40

Еще пять детей в возрасте от двух до 11 лет были доставлены в местную больницу.

Один ребенок погиб, еще шестеро получили ранения в результате обрушения надувного замка в одном из испанских ресторанов, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье в ресторане Caldes de Malavella в Жироне. Надувной замок, в котором играли дети, достигал порядка 40 метров в высоту. После того, как он обрушился, детей отбросило на расстояние от 10 до 20 метров.

Как сообщается, шестилетняя и девятилетняя девочки в критическом состоянии были доставлены на вертолете скорой помощи в больницы Барселоны. Одна из них позднее ночью скончалась, вторая находится в реанимации.

По информации издания, еще пять детей в возрасте от двух до 11 лет были доставлены в местную больницу.

"Все находятся в состоянии средней тяжести, кроме одной шестилетней девочки, чье состояние более серьезное, но ее жизни ничего не угрожает", — цитирует издание слова представителя больницы Vall d'Hebron в Жироне.

На данный момент причины произошедшего выясняются. Свои соболезнования семье погибшей девочки выразил глава Женералитета Карлес Пучдемон в микроблоге Twitter.

Фото: соцсети

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...