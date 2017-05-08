В Испании из-за обрушения надувного замка погиб ребенок
8 мая 2017, 14:40
Еще пять детей в возрасте от двух до 11 лет были доставлены в местную больницу.
Один ребенок погиб, еще шестеро получили ранения в результате обрушения надувного замка в одном из испанских ресторанов, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в воскресенье в ресторане Caldes de Malavella в Жироне. Надувной замок, в котором играли дети, достигал порядка 40 метров в высоту. После того, как он обрушился, детей отбросило на расстояние от 10 до 20 метров.
Как сообщается, шестилетняя и девятилетняя девочки в критическом состоянии были доставлены на вертолете скорой помощи в больницы Барселоны. Одна из них позднее ночью скончалась, вторая находится в реанимации.
По информации издания, еще пять детей в возрасте от двух до 11 лет были доставлены в местную больницу.
"Все находятся в состоянии средней тяжести, кроме одной шестилетней девочки, чье состояние более серьезное, но ее жизни ничего не угрожает", — цитирует издание слова представителя больницы Vall d'Hebron в Жироне.
На данный момент причины произошедшего выясняются. Свои соболезнования семье погибшей девочки выразил глава Женералитета Карлес Пучдемон в микроблоге Twitter.
L'alcalde de Caldes de Malavella afirma que el castell inflable no tenia el permís de l'ajuntament https://t.co/lBFuDv6KhIpic.twitter.com/YK85FtyylW— El Món (@MonDiari) 8 мая 2017 г.
Фото: соцсети
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