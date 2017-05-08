Руководство Актюбинской области принимает все меры для обеспечения пострадавших от паводка жильем

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев вручил 5 семьям ключи от новых квартир в мкр «Нұр Ақтөбе», сообщает Zakon.kz.





- Как мы и обещали, никто не останется без внимания и поддержки, конечно, в рамках Закона. Работу в этом направлении мы уже начали. Комиссия работала индивидуально с семьями, рассматривала их материальное положение и принимала решение конкретно по каждому дому.

Сегодня жилье предоставлено 5 семьям, еще 66 выделены земельные участки в населенных пунктах, где имеется вся инфраструктура. Они могут уже начать строительство. В первую очередь помощь будет оказана семьям со сложным положением, до наступления холодов мы решим все вопросы, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.





Сегодня получили квартиры представители социально-уязвимой категории, чьи дома были разрушены и восстановление их по решению комиссии является нецелесообразным. Им предоставлены арендные квартиры с последующим выкупом. Из фонда «Қолғанат» за счёт средств пожертвованных Народным банком и другими организациями для них выделены средства на первоначальный взнос.





Еще 66 семьям выделены земельные участки в Курайлинском, Саздинском сельских округах, п.Россовхоз, п.Кызылжар, п.Ясное.





Также им были вручены сертификаты на 1 млн тг, из которых 800 тыс тг предназначены для приобретения стройматериалов и 200 тыс тг для оплаты услуг строителей. Средства поступили из фонда «Қолғанат», за счет пожертвований работников нефтяных компаниях Мангистауской области.





Власти учитывая материальное положение 8 семей, получивших земельные участки, среди которых работники бюджетной сферы, инвалиды и многодетные предоставили им квартиры в новом малосемейном общежитии. Здесь они смогут проживать в период строительства собственного жилья. Ещё 2 семьи ранее уже получили здесь квартиры.





Отметим, по данным специальной комиссии в результате паводка пострадала 741 семья. Статус строений 209 семей, проживающих в садоводческих коллективах в районе пос. Кирпичный будет изменён на ИЖС.





Дома 81 актюбинской семьи по результатам работы комиссии восстановлению не подлежат.





Еще 194 семьи получили материальную помощь на общую сумму 16 млн 200 тыс тенге, остальные ожидают результатов комиссии.















