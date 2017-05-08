Скончался бывший председатель КГБ Казахской ССР
8 мая 2017, 15:25
Закашу Камалиденову на момент кончины было 80 лет.
В Алматы 7 мая скончался бывший председатель КГБ Казахской ССР Закаш Камалиденов, передает МИА «Казинформ».
Закашу Камалиденову на момент кончины было 80 лет. Закаш Камалиденов родился 10 июня 1936 года в Гурьевской (Атырауской области) области. Окончил Московский нефтяной институт имени Губкина. Работал по специальности в сфере нефтяной промышленности в Гурьевской (ныне - Атырауской) области.
Параллельно находился на партийной работе, пройдя путь от секретаря Жилокосинского райкома ЛКСМ до председателя Президиума Верховного Совета Казахской ССР. В 1979 году становится старшим инспектором инспекторского Управления КГБ СССР, в 1980 году - заместитель председателя КГБ Казахской ССР, с 1982 по 1985 год возглавлял этот государственный орган.
С 1960 года - член КПСС, 1988 году вышел на пенсию. За годы своей службы награжден орденом Ленина (1985), Орденом Октябрьской революции (1981), трижды - Орденом Трудового Красного Знамени. Прощание с государственным деятелем пройдет 10 мая.
Фото: МИА "Казинформ"
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