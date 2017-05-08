На таможне в Тайване у пассажира изъяли трех редких черепах

Сообщается, что в багаже у пассажира были обнаружены три мадагаскарские клювогрудые черепахи (ангонока). Стоимость каждой оценивается примерно в 33,1 тысячи долларов. Черепахи были конфискованы.





Ангонока является видом сухопутных черепах. Комиссия по редким видам Международного союза охраны природы (МСОП) внесла вид в один из самых "уязвимых" видов животных в мире.