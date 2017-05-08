На Филиппинах поймали рыбу с татуировками

Рыбаки филиппинского острова Минданао поймали странную рыбу, на теле которой нанесены рисунки. На чешуе отчетливо видны растительные композиции, предмет, напоминающий щит, и загадочные письмена.





Филиппинцы, поймавшие необычную рыбу, выложили фото в Twitter. В комментариях предполагают, что, возможно, рыба когда-то могла запутаться в ткань или пакет с рисунком, который и оставил на теле цветной отпечаток.