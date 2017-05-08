На Филиппинах поймали рыбу с татуировками
8 мая 2017, 16:53
На чешуе отчетливо видны растительные композиции, предмет, напоминающий щит, и загадочные письмена.
Рыбу с татуировками, выполненными в металлическо-голубом цвете, поймали филиппинские рыбаки, передает НТВ.
Рыбаки филиппинского острова Минданао поймали странную рыбу, на теле которой нанесены рисунки. На чешуе отчетливо видны растительные композиции, предмет, напоминающий щит, и загадочные письмена.
Филиппинцы, поймавшие необычную рыбу, выложили фото в Twitter. В комментариях предполагают, что, возможно, рыба когда-то могла запутаться в ткань или пакет с рисунком, который и оставил на теле цветной отпечаток.
Isang isda na animo'y may mga tattoo ang nahuli ng mga mangingisda sa Lopez Jaena, Misamis Occidental. @gmanews@dzbbpic.twitter.com/Fh2mD6gWCQ— hero peewee bacuño (@hero_peewee) 5 мая 2017 г.
Фото: соцсети
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