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На Филиппинах поймали рыбу с татуировками

8 мая 2017, 16:53

На чешуе отчетливо видны растительные композиции, предмет, напоминающий щит, и загадочные письмена.

Рыбу с татуировками, выполненными в металлическо-голубом цвете, поймали филиппинские рыбаки, передает НТВ.

Рыбаки филиппинского острова Минданао поймали странную рыбу, на теле которой нанесены рисунки. На чешуе отчетливо видны растительные композиции, предмет, напоминающий щит, и загадочные письмена.

Филиппинцы, поймавшие необычную рыбу, выложили фото в Twitter. В комментариях предполагают, что, возможно, рыба когда-то могла запутаться в ткань или пакет с рисунком, который и оставил на теле цветной отпечаток.

Фото: соцсети

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