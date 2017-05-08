Президент Казахстана поздравил своего учителя 100-летним юбилеем

Не смотря на свой преклонный возраст аксакал встретил гостей у порога своего дома и не скрывал своей радости.

Накануне Дня Победы аким Алматинской области Амандык Баталов поздравил с праздником и с наступающим юбилеем ветерана Великой Отечественной войны и любимого учителя Главы государства Сейитхана Исаева, передает Zakon.kz.





Не смотря на свой преклонный возраст аксакал встретил гостей у порога своего дома и не скрывал своей радости.





«Добрые гости приносят добрые вести», - сказал Сейитхан Исаев принимая приветствия гостей. Действительно, гости ветерана принесли добрые вести – поздравительную телеграмму от Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева.





«Уважаемый Сейтхан ага! Поздравляю Вас со 100-летним юбилеем. Это большая и важная дата. За эти годы Вы пережили много трудностей и видели немало радостей. Вы доблестно защищали Родину, принимая участие в Великой Отечественной войне. И в мирное время Вы продолжали ответственно трудиться, долгие годы проработав учителем, воспитали не одно поколение казахстанцев. Я всегда с благодарностью вспоминаю о том, что я был одним из Ваших учеников. Самое главное, Вы стали свидетелем Независимости нашей страны и как представитель старшего поколения внесли свой вклад в ее становление и укрепление. Желаю Вам крепкого здоровья и пусть в Вашей жизни будет еще больше радостных и интересных моментов», - передал слова поздравления Главы государства аким Алматинской области Амандык Баталов. В свою очередь ветеран поблагодарил гостей и добрым словом вспомнил былые дни.





- Наш Президент в школьные годы всегда был такой серьезный, старательный и вдумчивый. Практический никогда не расставался с книгой, все время что-то читал. Вот и сегодня обрадовал аксакала доброй весточкой, - сказал Сейитхан Исаев. В свою очередь Амандык Баталов поздравил ветерана с наступающим праздником и пожелал долгих лет жизни.





Сейитхан Исаев личность легендарная в Жетысуском крае. В годы войны он воевал на Западном фронте. Принимал участие в форсировании Днепра. Там же на фронте определили свое будущее познакомившись со штурманом биплана У-2 Нургайын, с которой вернулся в родные края. В послевоенное время посветил себя просветительскому делу – около 60 лет работал учителем истории в сельской школе.















