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Б. Сапарбаев: Ни один ветеран не останется без должного внимания

8 мая 2017, 17:13

9165 актюбинцев, приравненные к участникам и инвалидам ВОВ получили от 50 до 73 тыс. тенге.

В Актюбинской области приняты все меры для празднования 72-годовщины Победы в ВОВ на высоком уровне, сообщает Zakon.kz.

В регионе проживают 92 участника и инвалида ВОВ, в том числе 78 - в Актобе.

Накануне знаменательной даты им были вручены поздравительные открытки и подарки от имени Главы государства Нурсултана Назарбаева, Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева и акима области Бердыбека Сапарбаева.

Аким области, заместители акима, руководители управлений поздравили всех ветеранов на дому. В свою очередь участники войны благодарили Президента за внимание и заботу о них.

Отметим, в целях оказания социальной поддержки участников и инвалидов войны из средств городского и районных бюджетов к празднованию Дня Победы каждому ветерану выплачена единовременная материальная помощь в размере 220 тысяч тенге.

9165 актюбинцев, приравненные к участникам и инвалидам ВОВ получили от 50 до 73 тыс. тенге.

​В целом, сумма выплат единовременной материальной помощи составила 283 млн. тенге.​

Кроме того, ветераны смогут воспользоваться бесплатным проездом на железнодорожном транспорте, льготным лекарственным обеспечением.

Мероприятия по чествованию ветеранов войны пройдут во всех районах и г.Актобе.



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