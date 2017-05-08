Б. Сапарбаев: Ни один ветеран не останется без должного внимания
8 мая 2017, 17:13
9165 актюбинцев, приравненные к участникам и инвалидам ВОВ получили от 50 до 73 тыс. тенге.
В Актюбинской области приняты все меры для празднования 72-годовщины Победы в ВОВ на высоком уровне, сообщает Zakon.kz.
В регионе проживают 92 участника и инвалида ВОВ, в том числе 78 - в Актобе.
Накануне знаменательной даты им были вручены поздравительные открытки и подарки от имени Главы государства Нурсултана Назарбаева, Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева и акима области Бердыбека Сапарбаева.
Аким области, заместители акима, руководители управлений поздравили всех ветеранов на дому. В свою очередь участники войны благодарили Президента за внимание и заботу о них.
Отметим, в целях оказания социальной поддержки участников и инвалидов войны из средств городского и районных бюджетов к празднованию Дня Победы каждому ветерану выплачена единовременная материальная помощь в размере 220 тысяч тенге.
9165 актюбинцев, приравненные к участникам и инвалидам ВОВ получили от 50 до 73 тыс. тенге.
В целом, сумма выплат единовременной материальной помощи составила 283 млн. тенге.
Кроме того, ветераны смогут воспользоваться бесплатным проездом на железнодорожном транспорте, льготным лекарственным обеспечением.
Мероприятия по чествованию ветеранов войны пройдут во всех районах и г.Актобе.
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