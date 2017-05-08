Мировые цены на нефть растут
8 мая 2017, 17:40
Июньские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 1,30%, до $46,82 за баррель.
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Рамблер.
Июньские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 1,30%, до $46,82 за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле поднялись на 1,41%, до $49,79 за баррель.
Фото: depositphotos.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857758-40b782d821bc450d15544ad11da36839
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...