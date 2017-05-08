Июньские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 1,30%, до $46,82 за баррель.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Рамблер





Июньские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 1,30%, до $46,82 за баррель.





На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле поднялись на 1,41%, до $49,79 за баррель.



