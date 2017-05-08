Вин Дизель отдал дань памяти Полу Уокеру на MTV Awards

Серия фильмов "Форсаж" получила "Премию поколения" на церемонии MTV Movie & TV Awards 2017, которая состоялась накануне в Лос-Анджелесе, сообщает Life.ru.





За наградой вышел актёр Вин Дизель, который в своей речи вспомнил о своём коллеге по фильму Поле Уокере.





— Я должен поблагодарить целое поколение, принявшее нашу многокультурную франшизу, в которой не имеет значение, какого цвета твоя кожа или из какой ты страны, когда вы семья, — сказал Дизель. — Я не мог бы стоять на этой сцене и говорить о "Форсаже" без того, чтобы выразить свою любовь к моему брату Пабло (прозвище Уокера. — Прим. ред.), нашему брату Пабло. Мы надеемся, что ты горд.





Актёр напомнил, что в 2002 году он и Пол Уокер получили премию MTV как лучший дуэт, а спустя 15 лет они все получают "Премию поколения".

Звезда фильма "Форсаж" Пол Уокер погиб в аварии под Лос-Анджелесом в 2013 году. Ему было 40 лет.



