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Вин Дизель отдал дань памяти Полу Уокеру на MTV Awards

8 мая 2017, 18:14

Звезда серии фильмов "Форсаж" в благодарственной речи вспомнил о своём "брате Пабло".

Серия фильмов "Форсаж" получила "Премию поколения" на церемонии MTV Movie & TV Awards 2017, которая состоялась накануне в Лос-Анджелесе, сообщает Life.ru.

За наградой вышел актёр Вин Дизель, который в своей речи вспомнил о своём коллеге по фильму Поле Уокере.

— Я должен поблагодарить целое поколение, принявшее нашу многокультурную франшизу, в которой не имеет значение, какого цвета твоя кожа или из какой ты страны, когда вы семья, — сказал Дизель. — Я не мог бы стоять на этой сцене и говорить о "Форсаже" без того, чтобы выразить свою любовь к моему брату Пабло (прозвище Уокера. — Прим. ред.), нашему брату Пабло. Мы надеемся, что ты горд.

Актёр напомнил, что в 2002 году он и Пол Уокер получили премию MTV как лучший дуэт, а спустя 15 лет они все получают "Премию поколения".

Звезда фильма "Форсаж" Пол Уокер погиб в аварии под Лос-Анджелесом в 2013 году. Ему было 40 лет.

Фото: The Mirror

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