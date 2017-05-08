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В пяти районах и двух городах Карагандинской области действует режим ЧС

8 мая 2017, 18:28

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен из-за паводков в Абайском, Шетском, Каркаралинском, Бухар-Жырауском и Нуринском районах, а также в городах Шахтинск и Сарань.

Режим ЧС природного масштаба действует в пяти районах и двух городах Карагандинской области, несмотря на прекращение паводков, передает МИА «Казинформ».

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен из-за паводков в Абайском, Шетском, Каркаралинском, Бухар-Жырауском и Нуринском районах, а также в городах Шахтинск и Сарань. Как сообщили в акиматах Каркаралинского и Бухар-Жырауского районов, постановление об объявлении режима ЧС не отменялось и продолжает действовать.

«В настоящий момент ведется подсчет суммы материального ущерба вследствие размыва дорог, мостов и других обрушений. И также в активной фазе - ликвидация последствий. Только после этого режим ЧС будет снят", - сообщили в акимате Каркаралинского района.

Напомним, 17 апреля режим ЧС природного характера был объявлен в пяти районах и двух городах Карагандинской области в связи с разрушительными паводками, которые нарушили жизнедеятельность отдельных населенных пунктов этих городов и районов.

Фото: BNews.kz


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