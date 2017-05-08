В Сирии новорожденного назвали Владимиром Путиным Майхубом
8 мая 2017, 19:02
Ребенок родился в субботу в одной из больниц города Тартус.
Молодая семья из сирийского Баньяса (пригород Тартуса) назвала новорожденного ребенка Владимир Путин Майхуб в знак благодарности за помощь РФ Сирии, сообщает РИА Новости.
"Я выбрал это имя в благодарности президенту России Владимиру Путину за его позицию в отношении нашей страны. За помощь российской армии и российского народа армии и народу САР в борьбе с терроризмом, в военном и политическом направлениях", — цитирует слова главы семейства телеканал "Аль-Хабар".
Ребенок родился в субботу в одной из больниц города Тартус. Глава семейства Нурс Майхуб окутал новорожденного сына во флаги России и Сирии — это, по словам отца ребенка, символизирует, что "правительство и власть охраняют наших детей".
Мама ребенка Сальва Аббас сказала телеканалу, что она "счастлива этому имени, несмотря на трудность произношения", и обязательно научится "правильно выговаривать со временем".
Нурс Майхуб, 1988 года рождения, — военнослужащий сирийской армии, родом из деревни Хурбет-Касих в пригороде Баньяс. Проживает с семьей в пригороде Дамаска в городке Сахная. У Майхуба-старшего есть еще дочь с именем Мария.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857761-c61ff204b00a668f20592658c73c6c8c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...