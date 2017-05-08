В Караганде "взяли" Рейхстаг

Роль солдат и героев исполняли простые горожане – добровольцы. Около месяца они готовились к масштабной инсценировке. Организаторы акции, общественники Караганды, собрали участников через интернет. Откликнулись сотни желающих, но отобрали всего 200 человек.

Импровизированная армия готовилась к штурму около месяца. Исполнитель главной роли бухгалтер–экономист Алмаз Амире рассказывает, что прошли тщательную подготовку — изучали тактику ведения боя, шили костюмы военных лет. Старались, чтобы все соответствовало правде.





Роль немецких солдат выполнили ветераны-афганцы. Говорят, решились не сразу. Но понимают, насколько важно было показать подрастающему поколению подвиг простых солдат, победивших в Великой Отечественной Войне.









Фото: Sputnik.kz







