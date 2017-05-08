В Караганде "взяли" Рейхстаг
8 мая 2017, 19:17
В Караганде организована масштабная историческая реконструкция штурма Рейхстага.
В Караганде организована масштабная историческая реконструкция штурма Рейхстага.
В 1945 году командир взвода разведки 674–го стрелкового полка 150-ой стрелковой дивизии Рахимжан Кошкарбаев вместе с рядовым Григорием Булатовым совершил героический подвиг – первым водрузил Красное знамя Советской Армии над фашистским зданием парламента.
Роль Рейхстага "сыграл" видоизмененный декорациями Дворец Культуры Майкудука. Бойцы 150–ой и 171-ой стрелковых дивизий, окружив вражеское здание, вели тяжелые бои с немецкими солдатами. От взрыва гранат и залпов орудий сотрясалась земля. Но взять здание Рейхстага сразу не удавалось. Бойцы дивизий отрядами шли в атаку, теряя погибших: "смерть" солдат, яростные атаки и море крови…
За инсценировкой со слезами на глазах наблюдала дочь героя Алия Кошкарбаева.
"Сейчас страшно представить, что он полз 7 часов по площади, не поднимая головы. Пули свистели. А ведь ему было всего 20 лет, молодой еще был. Папа не рассказывал мне о своем подвиге, берег, наверное, нас детей. Я только от других узнала о его героизме. Его и так всегда знали, на руках носили", — сказала в интервью журналистам Алия.
Роль солдат и героев исполняли простые горожане – добровольцы. Около месяца они готовились к масштабной инсценировке. Организаторы акции, общественники Караганды, собрали участников через интернет. Откликнулись сотни желающих, но отобрали всего 200 человек.
Импровизированная армия готовилась к штурму около месяца. Исполнитель главной роли бухгалтер–экономист Алмаз Амире рассказывает, что прошли тщательную подготовку — изучали тактику ведения боя, шили костюмы военных лет. Старались, чтобы все соответствовало правде.
Роль немецких солдат выполнили ветераны-афганцы. Говорят, решились не сразу. Но понимают, насколько важно было показать подрастающему поколению подвиг простых солдат, победивших в Великой Отечественной Войне.
Источник: Sputnik.kz
Фото: Sputnik.kz
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