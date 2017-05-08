Юный певец из Казахстана завоевал первое место на фестивале Сан-Ремо
8 мая 2017, 19:34
Теперь Ержан представит Казахстан на детской версии международного конкурса искусств «Славянский базар» в Витебске.
Юный певец из Уральска Ержан Максим завоевал первое место на фестивале San-Remo junior в Италии, сообщает "Мой город".
По словам мамы мальчика Гульмиры Алибек, петь Ержан начал лет в пять, а с шести лет он стал посещать класс вокала.
«Он победитель многих областных и республиканский конкурсов, в том числе конкурса «Бозторғай». В прошлом году Ержан завоевал главный приз на фестивале «Дельфин Фест» в Батуми, в декабре он участвовал в аналогичном конкурсе в Латвии сразу по нескольким номинациям, где завоевал две золотых и одну серебряную медаль. 3 мая он вживую с симфоническим оркестром театра выступил на фестивале San-Remo junior в Италии. Поддержку нам оказал аким области, он помог найти спонсора на поездку. Итоги огласили 6 мая. Ержан завоевал первое место», - рассказала Гульмира Алибек.
Теперь Ержан представит Казахстан на детской версии международного конкурса искусств «Славянский базар» в Витебске.
Фото: "Мой город"
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