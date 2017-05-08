В соцсетях раскритиковали речь жены Порошенко на открытии Евровидения
8 мая 2017, 20:00
Пользователи обратили внимание на сильный акцент первой леди Украины и ее недостаточное знание иностранного языка.
Выступление жены украинского президента Петра Порошенко на английском языке на церемонии открытия "Евровидения-2017" вызвала бурное обсуждение в социальных сетях, сообщает РИА Новости.
В своей приветственной речи Марина Порошенко поздравила участников и гостей Евровидения в Киеве с открытием конкурса на английском языке.
Пользователи обратили внимание на сильный акцент первой леди Украины и ее недостаточное знание иностранного языка.
"Лучше б она говорила на своем языке. Акцент просто поразительный!!! Невозможно слушать!!!" – пишет Lidiya Rubchyk-Cogles.
"Я не смогла ни слова понять из ее речи, ей нужен переводчик", — написала на английском пользователь Irena Yaghi из Сиднея.
"Дорогу осилит идущий", — добавила Людмила Коваленко.
"А на каком языке это было сказано?" – задается вопросом Vika Viktoria.
Кого-то возмутило, как первая леди держалась на сцене.
Накануне в Киеве состоялось официальное открытие международного песенного конкурса "Евровидение-2017". Полуфиналы запланированы на 9 и 11 мая, а финал — на 13 мая. В украинскую столицу приехали представители 42 стран.
Россию на конкурсе должна была представлять Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины (СБУ) запретила певице въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России организовать трансляцию выступления Самойловой через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале сочли эти варианты неприемлемыми и отказались от трансляции конкурса.
Фото: скриншот
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