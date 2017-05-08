Аким Акмолинской области поздравил ветеранов Великой Отечественной войны

Свой визит к ветеранам Малик Мурзалин начал с Асылбека Давлетова, которому сейчас 92 года.

В преддверии Дня Победы аким Акмолинской области Малик Мурзалин посетил дома ветеранов Великой Отечественной войны и поздравил их с праздником, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.





Свой визит к ветеранам Малик Мурзалин начал с Асылбека Давлетова, которому сейчас 92 года.





Асылбек Джазиевич в 17 лет ушел на фронт, участвовал в боях на Карельском, 3-м Украинском фронтах, освобождал Вену и Будапешт. За свои заслуги в годы войны награждён Орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу».





За более чем 60 лет в счастливом браке с женой Орынбасар апа – Асылбек ата воспитал 3-х детей, множество внуков и правнуков.





На встрече с акимом аксакал тепло поблагодарил за оказанное внимание, отметив при этом, что счастлив видеть нашу независимую страну во главе с Нурсултаном Назарбаевым, где народ живет в мире, согласии и с уверенностью смотрит в будущее.





В свою очередь Малик Мурзалин, выслушав фронтовые истории ветерана войны, пожелал ему долгих лет жизни и пригласил на праздничные мероприятия, которые пройдут уже завтра у монумента «Вечный огонь» областного центра.





После теплой беседы за чашкой чая Малик Мурзалин направился к дому ветерана Кияткина Александра Тимофеевича, который, к сожалению, по состоянию здоровья не сможет принять участие в торжественных мероприятиях 9 мая.





Александр Тимофеевич - уроженец села Серафимовка Зерендинского района. В 18 лет он был направлен в Фергану, где стал младшим командиром зенитно-артиллерийского орудия. В звании младшего сержанта прибыл в Ржев и был переведён в 95-й Верхне-Днепропетровский полк, в составе которого участвовал в операции «Багратион» на Втором Белорусском фронте под началом прославленного маршала К.К. Рокоссовского. Затем его полк сражался в битвах за Могилёв, Минск и Гродно. Александр Кияткин участвовал во взятии Берлина. Его личное мужество и бесстрашие в бою отмечены орденами Славы II и III степеней – высшими наградами солдата Красной Армии. Александр Тимофеевич имеет медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией» и множество других. Вернувшись домой, солдат не сидел сложа руки. Из 50 трудовых лет - 33 отданы приборостроительному заводу. И на личном фронте большая победа – Александр Тимофеевич живет в счастливом браке с супругой Пелагеей Дмитриевной уже 67 лет. Воспитал 3-х дочерей и живет в большой счастливой семье, где есть 10 внуков и 10 правнуков.





На встрече с акимом области Александр Тимофеевич попросил главу региона передать Президенту страны Нурсултану Назарбаеву слова огромной благодарности за Казахстан, где нет места войне, где все национальности живут в мире и согласии под одним шаныраком.





За годы войны на фронт из Акмолинской области было призвано 89 867 человек, вернулись с войны 37 169. Героями Советского Союза стали 66 акмолинцев. Сейчас в регионе осталось 115 ветеранов ВОВ.











