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В многоэтажке Астаны вновь сорвался лифт

8 мая 2017, 20:15

Обошлось без жертв.

6 мая в Астане вновь упал лифт с пассажирами, сообщает Zakon.kz.

О том, что случилось в ЖК "Айя" рассказал на своей странице в Facebook очевидец происшествия Рустем Рамазанов, который находился в кабине лифта в момент падения.

"6 мая в начале девятого вчера я, моя супруга и мои родители сели в грузовой лифт на 8-м этаже ЖК «Айя» (Иманбаевой 7Г). В лифте находились еще три человека: мужчина с беременной супругой и женщина. Мы сели в лифт и поднялись на 9-й этаж, так как люди, ехавшие в лифте, следовали в квартиру 29 (как выяснилось позже) на 9-м этаже. После остановки лифта на 9-м этаже дверь открылась наполовину и сразу же стала закрываться. Беременная женщина протиснулась в уже закрывающуюся дверь и успела проскочить. В ту же секунду лифт сорвался вниз и стал ускоряться", - рассказал мужчина.

"Страшно было за детей – мы оба родителей ехали в этом лифте. Супруга плакала после, думая, на кого бы остались дети. Страшно было за супругу, за родителей, за всех людей было страшно. Страшно подумать, что было бы с беременной девушкой, если бы она не успела выскочить. Буквально. Выскочить через узкий проем приоткрытой двери. Если бы не успела? Застряла бы в двери. Страшно подумать!!! Она выскочила и в тот же момент, в ту же секунду лифт сорвался и пошел вниз. Когда мы приземлились, ее муж (он остался с нами в лифте) был счастливый. Радость его была видна по лицу и не было ей предела, не смотря на ситуацию и произошедший случай. Он был счастлив, что она успела выскочить. Что все обошлось с ней и их будущим ребенком", - написал Рустем.

Мужчина призывает не пускать дело с падающими лифтами на самотек и принять какие-либо меры.

Фото: соцсети

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