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Вода перекрыла дорогу к дому отдыха в Павлодарской области

8 мая 2017, 20:41

Сбросы воды из Шульбинского водохранилища и повышение уровня воды в Иртыше подтопили участок трассы Павлодар - Омск.

Вода переливается через автодорогу, ведущую к дому отдыха "Черноярская жемчужина"в Павлодарской области, сообщает комитет по ЧС МВД Казахстана.

Перелив на автодороге Павлодар — Омск произошел в связи с плановыми сбросами воды с Шульбинского водохранилища и поднятием уровня воды в реке Иртыш.

Как заявляет комитет, угрозы подтопления населенным пунктам и дому отдыха нет. Проводятся работы по укреплению автодороги, завезено 5 тонн инертного материала и 500 мешков.

Источник: Sputnik.kz

Фото: КЧС МВД РК



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