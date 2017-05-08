Вода перекрыла дорогу к дому отдыха в Павлодарской области
8 мая 2017, 20:41
Сбросы воды из Шульбинского водохранилища и повышение уровня воды в Иртыше подтопили участок трассы Павлодар - Омск.
Вода переливается через автодорогу, ведущую к дому отдыха "Черноярская жемчужина"в Павлодарской области, сообщает комитет по ЧС МВД Казахстана.
Перелив на автодороге Павлодар — Омск произошел в связи с плановыми сбросами воды с Шульбинского водохранилища и поднятием уровня воды в реке Иртыш.
Как заявляет комитет, угрозы подтопления населенным пунктам и дому отдыха нет. Проводятся работы по укреплению автодороги, завезено 5 тонн инертного материала и 500 мешков.
Источник: Sputnik.kz
Фото: КЧС МВД РК
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