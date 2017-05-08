В Сети появилась информация о самоубийстве девушки на побережье Актау
8 мая 2017, 20:49
Сообщение о самоубийстве девушки, спрыгнувшей со скалы в 4А микрорайоне Актау, появилось в социальных сетях 7 мая.
Информацию о девушке, которая спрыгнула со скалы в в 4А микрорайоне Актау, разместил в социальной сети Instagram певец Айкын Толепберген. На станции Скорой помощи подтвердили факт гибели несовершеннолетней, сообщает Лада.kz.
Сообщение о самоубийстве девушки, спрыгнувшей со скалы в 4А микрорайоне Актау, появилось в социальных сетях 7 мая.
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