Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Фетхулла Гюлен может сесть в тюрьму на тысячи лет

8 мая 2017, 21:12

В первую очередь прокуратура намерена посадить Фетхуллу Гюлена пожизненно, после чего приговорить его дополнительно к 2,9 тыс лет тюремного заключения и штрафу.

Турецкая прокуратура озвучила сегодня итоговые обвинения против оппозиционного проповедника Фетхуллы Гюлена, скрывающегося от Анкары на территории США, потребовав для него несколько тысяч лет тюрьмы, сообщает Вестник Кавказа.

Всего против Гюлена в Турции находится в производстве около 20 уголовных дел, самым громким из которых является обвинение в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года.

В первую очередь прокуратура намерена посадить Фетхуллу Гюлена пожизненно, после чего приговорить его дополнительно к 2,9 тыс лет тюремного заключения и штрафу, эквивалентом которого являются еще 6027 лет тюрьмы, пишет Hurriyet.

Фото: Sputnik Абхазия

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...