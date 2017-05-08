Фетхулла Гюлен может сесть в тюрьму на тысячи лет
8 мая 2017, 21:12
В первую очередь прокуратура намерена посадить Фетхуллу Гюлена пожизненно, после чего приговорить его дополнительно к 2,9 тыс лет тюремного заключения и штрафу.
Турецкая прокуратура озвучила сегодня итоговые обвинения против оппозиционного проповедника Фетхуллы Гюлена, скрывающегося от Анкары на территории США, потребовав для него несколько тысяч лет тюрьмы, сообщает Вестник Кавказа.
Всего против Гюлена в Турции находится в производстве около 20 уголовных дел, самым громким из которых является обвинение в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года.
В первую очередь прокуратура намерена посадить Фетхуллу Гюлена пожизненно, после чего приговорить его дополнительно к 2,9 тыс лет тюремного заключения и штрафу, эквивалентом которого являются еще 6027 лет тюрьмы, пишет Hurriyet.
Фото: Sputnik Абхазия
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