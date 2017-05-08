Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Эпичные скульптуры из песка, достойные места в музее

8 мая 2017, 21:29

Чтобы как-то скрасить ожидание и пустить вам в ноздри солоноватый бриз, дующий со стороны голубой дали, мы решили составить абсолютно летнюю фотоподборку.

Календарь сообщает, что скоро лето. А с ним — отпуск, море, коктейли и все такое. Но чем ближе наступление долгожданного отдыха, тем медленнее будут тянуться трудовые будни. Чтобы как-то скрасить ожидание и пустить вам в ноздри солоноватый бриз, дующий со стороны голубой дали, мы решили составить абсолютно летнюю фотоподборку.



Источник: Piximus

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...