Эпичные скульптуры из песка, достойные места в музее

Чтобы как-то скрасить ожидание и пустить вам в ноздри солоноватый бриз, дующий со стороны голубой дали, мы решили составить абсолютно летнюю фотоподборку.

Календарь сообщает, что скоро лето. А с ним — отпуск, море, коктейли и все такое. Но чем ближе наступление долгожданного отдыха, тем медленнее будут тянуться трудовые будни. Чтобы как-то скрасить ожидание и пустить вам в ноздри солоноватый бриз, дующий со стороны голубой дали, мы решили составить абсолютно летнюю фотоподборку.