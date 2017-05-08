Эпичные скульптуры из песка, достойные места в музее
8 мая 2017, 21:29
Чтобы как-то скрасить ожидание и пустить вам в ноздри солоноватый бриз, дующий со стороны голубой дали, мы решили составить абсолютно летнюю фотоподборку.
Календарь сообщает, что скоро лето. А с ним — отпуск, море, коктейли и все такое. Но чем ближе наступление долгожданного отдыха, тем медленнее будут тянуться трудовые будни. Чтобы как-то скрасить ожидание и пустить вам в ноздри солоноватый бриз, дующий со стороны голубой дали, мы решили составить абсолютно летнюю фотоподборку.
Источник: Piximus
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