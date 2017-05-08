Евро отреагировал на победу Макрона рекордным укреплением

Евро также поднялся на целых пол процента по отношению к иене и достиг годового максимума в 124,58 йен.

Курс евро резко вырос и достиг максимальной за последние семь месяцев отметки на фоне сообщений о победе Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции, передает Росбалт





По данным Reuters, на торгах в Азии евро вырос примерно на 0,2 процентных пункта и достиг отметки 1,1023, что является самым высоким показателем с 9 ноября.





Евро также поднялся на целых пол процента по отношению к иене и достиг годового максимума в 124,58 йен.





Однако эксперты отмечают, что дальнейшего роста валюты пока не предвидится, так как Макрону вряд ли удастся получить большинство на выборах в национальную ассамблею.





По итогам второго тура выборов во Франции центрист и лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон одержал уверенную победу над главой крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Последняя в случае своего избрания обещала отказаться от евро и вернуть в обращение франк, а также и вовсе вывести Францию из Евросоюза.



