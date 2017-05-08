21-летний колумбийский футболист скончался в результате ДТП

21-летний защитник колумбийского клуба "Атлетико Вила" Эдуард Андрес Гутьеррес Кастильо попал в аварию, врезавшись в дерево. Футболист возвращался в родной город Гарсон после домашнего матча 16-го тура чемпионата Колумбии против "Энвигадо" (2:0), в котором он провел на поле все 90 минут, сообщает Vesti.kz.





Автомобилем управляла его подруга Диана Гальвес Кортес. Гутьеррес был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.





"Президент, совет директоров, футболисты и все сотрудники клуба скорбят о кончине нашего игрока Эдуарда Андреса Гутьерреса Кастильо. Футболист скончался в больнице San Vicente de Paul муниципалитета Гарсон от полученных в результате аварии травм.





Выражаем свои глубокие соболезнования его семье и друзьям. Также молимся о выздоровлении подруги футболиста Диане Гальвес Кортес, которая находится в критическом состоянии", - говорится в заявлении президента "Атлетико Уила" Хуана Карлоса Патарройо Кордобы.





Гутьеррес выступал за "Атлетико Вилу" с 2015 года. Всего за команду провел 19 матчей во всех турнирах. В нынешнем сезоне защитник выходил на поле в четырех матчах чемпионата Колумбии. В турнирной таблице после 16 туров "Атлетико Вила" занимает 14-е место при 20 участниках первенства.



