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Двойник Месси задержан за нарушение общественного порядка в Иране

8 мая 2017, 22:47

Вдобавок стражи порядка конфисковали машину 25-летнего двойника.

Двойник нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси задержан в Иране за нарушение общественного порядка, сообщает Vesti.kz.

Мужчина по имени Реза Парастеш, который имеет довольно сильное внешнее сходство с Месси, был задержан полицией в городе Хамадан после того, как множество людей пыталось сфотографироваться с двойником знаменитого аргентинца. Также стражи порядка конфисковали машину 25-летнего Парастеша.

Популярность Парастеша начала расти несколько месяцев назад после того, как иранец сделал фото в футболке "Барселоны" и отправил на спортивный сайт. После этого иранец не имеет недостатка в интервью и даже заключил контракты с модельными агентствами. Одно из СМИ использовало однажды по ошибке фото Парастеша из соцсети, иллюстрируя заметку о реальном Месси.

Фото с сайта segodnya.ua

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