В Красноярске башенный кран упал на частный дом

По его словам, инцидент произошел около часа назад на улице Киренского, дом 41.







Упал кран на Киренского, Ост. Ударник.#упалкран #кран #чп #красноярск Публикация от Валерий Житин (@z_valerii) Май 8 2017 в 8:46 PDT





"Предположительно, кран снесло порывами ветра, и он, рухнув на дом, частично его разрушил, а также повредил припаркованный грузовой автомобиль. Погибших и пострадавших нет", — сказал Юрченко.





Собеседник агентства добавил, что на месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД, которые обеспечивают беспрепятственное движение в этом районе. По его словам, в настоящее время в данном районе нет света. Возможно, кран при падении повредил провода.





В Красноярске вторые сутки дует сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.