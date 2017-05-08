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В Красноярске башенный кран упал на частный дом

8 мая 2017, 23:03

Возможно, кран при падении повредил провода.

Башенный кран рухнул в Октябрьском районе Красноярска и повредил частный дом, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, инцидент произошел около часа назад на улице Киренского, дом 41.


Упал кран на Киренского, Ост. Ударник.#упалкран #кран #чп #красноярск

Публикация от Валерий Житин (@z_valerii) Май 8 2017 в 8:46 PDT


"Предположительно, кран снесло порывами ветра, и он, рухнув на дом, частично его разрушил, а также повредил припаркованный грузовой автомобиль. Погибших и пострадавших нет", — сказал Юрченко.

Собеседник агентства добавил, что на месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД, которые обеспечивают беспрепятственное движение в этом районе. По его словам, в настоящее время в данном районе нет света. Возможно, кран при падении повредил провода.

В Красноярске вторые сутки дует сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Фото: РИА Новости

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