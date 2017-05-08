Дождь и снег: за день в Москве выпало более половины месячной нормы осадков

По расчетам Росгидромета, ближайшей ночью в Москве может выпасть до 7 миллиметров осадков.

В понедельник в Москве в течение всего дня шел дождь, сменяющийся мокрым снегом, в результате в городе выпало более половины месячной нормы осадков – 27 миллиметров, сообщает Вести.ru.





"По предварительным данным, за неполные сутки в районе ВДНХ выпало 53 процента месячной нормы осадков, которая составляет 51 миллиметр", — сообщили "Интерфаксу" в городском метеобюро. При этом синоптик уточнил, что это данные на 18:00.





По его словам, к 6:00 понедельника прирост осадков составил 7 миллиметров, с 6:00 до 18:00 — еще 20 миллиметров. Между тем дождь и мокрый снег в столичном регионе продолжаются. По расчетам Росгидромета, ближайшей ночью в Москве может выпасть до 7 миллиметров осадков.





По прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на 9 мая в российской столице будет холодно (от 0 до плюс 2 градусов), ожидается северный ветер, порывы которого могут достигать 7-12 метров в секунду.



