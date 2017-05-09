В Китае из тела пациента после сексуальных утех извлекли полутораметрового угря
9 мая 2017, 00:06
В описании к видео с операции говорится, что рыба использовалась пациентом "для сексуальных утех".
В Китае из тела пациента клиники извлекли угря 40-50 сантиметров, передает Daily Mail.
В описании к видео с операции говорится, что рыба использовалась пациентом "для сексуальных утех".
На кадрах видно, как хирург вытаскивает большого угря, при этом другие врачи издают удивленные возгласы.
Фото: скриншот
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