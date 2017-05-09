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В Китае из тела пациента после сексуальных утех извлекли полутораметрового угря

9 мая 2017, 00:06

В описании к видео с операции говорится, что рыба использовалась пациентом "для сексуальных утех".

В Китае из тела пациента клиники извлекли угря 40-50 сантиметров, передает Daily Mail.

В описании к видео с операции говорится, что рыба использовалась пациентом "для сексуальных утех".

На кадрах видно, как хирург вытаскивает большого угря, при этом другие врачи издают удивленные возгласы.


Фото: скриншот

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