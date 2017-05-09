Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Вспышка бруцеллеза локализована в Атырауской области

9 мая 2017, 01:21

Обследованы все 90 тысяч овец и 17 с половиной тысяч коров, находящихся в хозяйствах района. Половина из них вакцинированы.

Вспышка бруцеллеза среди домашних животных в Индерском районе Атырауской области локализована, сообщает МИА «Казинформ».

«8 коров и 57 овец, у которых была диагностирована эта болезнь, отправлены на бойню. Хозяева заболевших животных получат компенсацию от государства», - сообщил руководитель Индерского районного отдела ветеринарной инспекции Сатыбалды Оразгалиев.

По его информации, сегодня ситуация с бруцеллезом под полным контролем ветеринарных служб, ведущих вакцинацию коров и овец. Обследованы все 90 тысяч овец и 17 с половиной тысяч коров, находящихся в хозяйствах района. Половина из них вакцинированы.

«Параллельно с вакцинацией от бруцеллеза ветеринары прививают домашних животных и от других болезней. Для ветеринаров главное - это предупреждение болезней, именно для этого и проводится вакцинация. В этом году дополнительно прививаем животных от нодулярного дерматита, вспышка которого в прошлом году впервые была зафиксирована в Атырауской области, а также от сибирской язвы», - отметил Сатыбалды Оразгалиев.

Фото: "МИА Казинформ"

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...