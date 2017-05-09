Вспышка бруцеллеза локализована в Атырауской области

Обследованы все 90 тысяч овец и 17 с половиной тысяч коров, находящихся в хозяйствах района. Половина из них вакцинированы.

Вспышка бруцеллеза среди домашних животных в Индерском районе Атырауской области локализована, сообщает МИА «Казинформ».





«8 коров и 57 овец, у которых была диагностирована эта болезнь, отправлены на бойню. Хозяева заболевших животных получат компенсацию от государства», - сообщил руководитель Индерского районного отдела ветеринарной инспекции Сатыбалды Оразгалиев.





По его информации, сегодня ситуация с бруцеллезом под полным контролем ветеринарных служб, ведущих вакцинацию коров и овец. Обследованы все 90 тысяч овец и 17 с половиной тысяч коров, находящихся в хозяйствах района. Половина из них вакцинированы.





«Параллельно с вакцинацией от бруцеллеза ветеринары прививают домашних животных и от других болезней. Для ветеринаров главное - это предупреждение болезней, именно для этого и проводится вакцинация. В этом году дополнительно прививаем животных от нодулярного дерматита, вспышка которого в прошлом году впервые была зафиксирована в Атырауской области, а также от сибирской язвы», - отметил Сатыбалды Оразгалиев.



