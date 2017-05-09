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В кенийской больнице рухнула стена, погибли четыре ребенка и двое взрослых

9 мая 2017, 01:50

По данным полиции, все погибшие находились в соседних с больницей домах, которые разрушились в результате инцидента.

Стена одной из больниц кенийского города Момбаса обрушилась в понедельник из-за ливневых дождей, шесть человек, включая четверых детей, погибли, передает РИА Новости.

"Среди погибших – четыре ребенка в возрасте от 5 до 15 лет и их мать. Еще один погибший – местный бизнесмен", — сообщил представитель городской полиции Лукас Огара (Lucas Ogara).

По данным полиции, все погибшие находились в соседних с больницей домах, которые разрушились в результате инцидента.

Ливневые дожди также привели к затоплению одного из мостов и закрытию дороги, соединяющей Момбасу с городами Ламу и Малинди, известными туристическими курортами.

Фото: AP Photo

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