В кенийской больнице рухнула стена, погибли четыре ребенка и двое взрослых

По данным полиции, все погибшие находились в соседних с больницей домах, которые разрушились в результате инцидента.

Стена одной из больниц кенийского города Момбаса обрушилась в понедельник из-за ливневых дождей, шесть человек, включая четверых детей, погибли, передает РИА Новости.





"Среди погибших – четыре ребенка в возрасте от 5 до 15 лет и их мать. Еще один погибший – местный бизнесмен", — сообщил представитель городской полиции Лукас Огара (Lucas Ogara).





По данным полиции, все погибшие находились в соседних с больницей домах, которые разрушились в результате инцидента.





Ливневые дожди также привели к затоплению одного из мостов и закрытию дороги, соединяющей Момбасу с городами Ламу и Малинди, известными туристическими курортами.



