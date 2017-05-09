9 мая на большей части Казахстана пройдут осадки
9 мая 2017, 06:07
Погода без осадков ожидается на востоке республики.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юге, северо-западе республики местами пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юге с пыльной бурей, на севере в ночные и утренние часы ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Кызылординской области ожидается местами гроза, пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Жамбылской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, утром и днем в Костанайской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман.
Днем в Акмолинской, Карагандинской, ночью и утром в Южно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза.
В Алматы днем 24°, преимущественно ясно.
В Астане днем 19°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: fishki.net.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857784-5b4d60afb10da3f8e92efd735ddb8d71
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...