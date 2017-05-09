9 мая на большей части Казахстана пройдут осадки

Погода без осадков ожидается на востоке республики.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юге, северо-западе республики местами пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юге с пыльной бурей, на севере в ночные и утренние часы ожидается туман,





В Кызылординской области ожидается местами гроза, пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.





В Жамбылской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, утром и днем в Костанайской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.





В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман.





Днем в Акмолинской, Карагандинской, ночью и утром в Южно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.





В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза.





В Алматы днем 24°, преимущественно ясно.





В Астане днем 19°, ясно.





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Фото: fishki.net.