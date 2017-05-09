В Париже на Северном вокзале полиция завершила спецоперацию

Полицейская спецоперация, проводившаяся в ночь на вторник на Северном вокзале в Париже завершилась . Об этом сообщила префектура полиции французской столицы в своем аккаунте в сети Twitter, передает . Об этом сообщила префектура полиции французской столицы в своем аккаунте в сети Twitter, передает РИА Новости





"Окончание проверок, ситуация возвращается к нормальной", — написано в сообщении полиции.





Дополнительной информации о результате работы полицейских не сообщается.





Ранее ночью стало известно о проведении спецоперации на Северном вокзале в Париже. В беседе с корреспондентом агентства представитель полиции подтвердил факт проведения операции, однако отказался сообщить какие-либо подробности о причинах ее проведения.





Французские СМИ сообщают, что полиция ведёт поиски "троих мужчин, представляющих опасность", которые могли прибыть на вокзал в скоростном поезде из города Валансьен. Речь якобы идет о троих мужчинах, ориентировки на задержание которых были выпущены в минувшую пятницу.





В субботу представитель Национальной полиции Франции сообщил агентству, что в преддверии второго тура выборов главы государства были выпущены ориентировки на трех человек, подозреваемых в подготовке теракта в стране. По словам собеседницы агентства, речь идет о двух гражданах Бельгии Биляле аль-Маркори и Тарике Джадауне, а также о гражданине Афганистана Забиулле Сарвари.





К настоящему моменту не сообщается, стали ли именно эти мужчины причиной переполоха на Северном вокзале в ночь на вторник.





Виктория Иванова.



