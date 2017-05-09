Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Париже на Северном вокзале полиция завершила спецоперацию

9 мая 2017, 06:25

Дополнительной информации о результате работы полицейских не сообщается.

Полицейская спецоперация, проводившаяся в ночь на вторник на Северном вокзале в Париже завершилась. Об этом сообщила префектура полиции французской столицы в своем аккаунте в сети Twitter, передает РИА Новости.

"Окончание проверок, ситуация возвращается к нормальной", — написано в сообщении полиции.

Дополнительной информации о результате работы полицейских не сообщается.

Ранее ночью стало известно о проведении спецоперации на Северном вокзале в Париже. В беседе с корреспондентом агентства представитель полиции подтвердил факт проведения операции, однако отказался сообщить какие-либо подробности о причинах ее проведения.

Французские СМИ сообщают, что полиция ведёт поиски "троих мужчин, представляющих опасность", которые могли прибыть на вокзал в скоростном поезде из города Валансьен. Речь якобы идет о троих мужчинах, ориентировки на задержание которых были выпущены в минувшую пятницу.

В субботу представитель Национальной полиции Франции сообщил агентству, что в преддверии второго тура выборов главы государства были выпущены ориентировки на трех человек, подозреваемых в подготовке теракта в стране. По словам собеседницы агентства, речь идет о двух гражданах Бельгии Биляле аль-Маркори и Тарике Джадауне, а также о гражданине Афганистана Забиулле Сарвари.

К настоящему моменту не сообщается, стали ли именно эти мужчины причиной переполоха на Северном вокзале в ночь на вторник.

Виктория Иванова.

Фото: РИА Новости . Ирина Калашникова.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...