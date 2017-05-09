Трамп выразил надежду на скорое завершение вранья про его связи с Россией
9 мая 2017, 06:53
Дональд Трамп назвал слушания в Конгрессе о влиянии России на выборы США «фарсом, который устроен за счет средств налогоплательщиков».
В своем Twitter президент США прокомментировал показания бывшего директора национальной разведки Джейма Клэппера и экс-генпрокурора Салли Йетс разочарованием для тех, кто «создает фейковые новости о вмешательстве России в прошлогодние выборы», передает РБК.
«Директор Клэппер сегодня снова повторил то, что все, включая создателей фейков, и так уже знают: нет никаких свидетельств сговора между Россией и Дональдом Трампом», — написал действующий глава Белого дома.
«Салли Йетс разочаровала любителей подтасовок — она повторяла старые новости», — добавил он.
«Сговор России и Трампа — полное вранье. Когда же прекратится весь фарс, оплачивают который наши налогоплательщики?» — задался вопросом американский президент.
В ходе слушаний в Конгрессе по поводу возможного вмешательства России в ход президентских выборов в США Клэппер заявил, что никаких свидетельств в пользу этой версии у него нет. В свою очередь Йетс заявила о возможном шантаже бывшего советника Трампа Майкла Флинна со стороны Москвы.
Флинн еще зимой лишился должности советника по национальной безопасности. Это произошло после того, как он скрыл факт беседы с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Артем Филипенок.
Фото: Kevin Lamarque / Reuters.
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