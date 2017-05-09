В Алматы будут перекрыты несколько улиц
9 мая 2017, 07:09
Водителям рекомендуется заранее скорректировать свой маршрут.
На период прохождения по улицам города «Бессмертного полка» в Алматы будут перекрыты улицы, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДВД города, с 11:30 до окончания шествия движение будет перекрыто по следующему маршруту прохождения колонны:
- от Площади Астана, по пр. Толе би до пр. Достык в восточном направлении;
- по пр. Достык до ул. Казыбекби в северном направлении;
- по ул. Казыбек би до ул. Зенкова в западном направлении;
- по ул. Зенкова к монументу Воинам-интернационалистам.
Автолюбителям рекомендуется заблаговременно скорректировать свой маршрут передвижения, соблюдать правила дорожного движения, а также с пониманием отнестись к мерам по обеспечению дорожной безопасности в праздничный день.
Отмечается, что движение на Площади Астана (по пр. Толе би от ул. Абылай хана до Панфилова в обоих направлениях) перекрыто до окончания праздничных мероприятий.
Фото: khabar.kz.
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