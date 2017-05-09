В Алматы будут перекрыты несколько улиц

На период прохождения по улицам города «Бессмертного полка» в Алматы будут перекрыты улицы, сообщает сообщает Zakon.kz





Как сообщили в пресс-службе ДВД города, с 11:30 до окончания шествия движение будет перекрыто по следующему маршруту прохождения колонны:





- от Площади Астана, по пр. Толе би до пр. Достык в восточном направлении;

- по пр. Достык до ул. Казыбекби в северном направлении;

- по ул. Казыбек би до ул. Зенкова в западном направлении;

- по ул. Зенкова к монументу Воинам-интернационалистам.





Автолюбителям рекомендуется заблаговременно скорректировать свой маршрут передвижения, соблюдать правила дорожного движения, а также с пониманием отнестись к мерам по обеспечению дорожной безопасности в праздничный день.





Отмечается, что движение на Площади Астана (по пр. Толе би от ул. Абылай хана до Панфилова в обоих направлениях) перекрыто до окончания праздничных мероприятий.



