СМИ назвали условие встречи Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов встретиться в США с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если Северная Корея откажется от своей ядерной и ракетной программы . Об этом сообщили источники в дипломатических кругах, передает . Об этом сообщили источники в дипломатических кругах, передает РБК со ссылкой на Kyodo.





По словам собеседника агентства, в администрации Трампа заявили, что США не будут прибегать в военным действиям и не предпримут ничего против правительственного режима в Северной Корее, если КНДР прекратит разработку своих вооружений.





Как отмечает Kyodo, представители США заявили, что рассматривают все варианты, вплоть до военного удара, для того, чтобы сдержать «ядерные амбиции КНДР». В тоже время в Вашингтоне отметили, что «все двери для диалога открыты», сообщает агентство со ссылкой на американских чиновников.





В начале мая Трамп заявил в интервью Bloomberg, что допускает возможность личной встречи с Ким Чен Ыном. Он подчеркнул, что такая встреча станет возможной «при верных обстоятельствах». Президент США добавил, что для него встреча с северно-корейским лидера «могла быть честью» и ему есть, что обсудить с Кин Чен Ыном.





В свою очередь в Белом доме выразили мнение, что на данный момент встреча американского президента и лидера КНДР неуместна. Как заявил пресс-секретарь администрации президента США Шон Спайсер, Трамп понимает, какую угрозу для международного сообщества несет Северная Корея, которая пригрозила применить ядерное оружие. Он отметил, что встрече президента США и лидера КНДР должны предшествовать «благоприятные условия», а Северная Корея должна показать свои «добрые намерения». Однако на данный момент Белый дом не видит данных действий со стороны Пхеньяна.





Спайсер также пояснил слова Трампа о том, что для него «было бы честью» встретиться с Ким Чен Ыном. Пресс-секретарь Белого дома сказал, что такое высказывание не связано с симпатией президента США к личности лидера КНДР. Трамп выразился именно так, потому что Ким Чен Ын — глава государства, отметил Спайсер.





Представитель Белого дома заявил, что президента США не планирует менять своей политики по отношению к Пхеньяну. Он пояснил, что Вашингтон создает коалицию из стран региона, чтобы изолировать КНДР экономически и дипломатически и снизить «исходящую угрозу».



