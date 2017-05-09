Стадион «Уэмбли» готов принять бой Головкин — Альварес

Помимо T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, AT&T Stadium в Далласе и «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, желание принять данное событие изъявили стадион «Уэмбли», «Стэйплс-центр».

Как сообщил LAtimes.com президент Golden Boy Эрик Гомес, к числу площадок, претендующих на проведение поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, прибавились еще три арены.





Так, помимо T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, AT&T Stadium в Далласе и «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, желание принять данное событие изъявили стадион «Уэмбли» (Лондон), «Стэйплс-центр» (Лос-Анджелес) и стадион «Ацтека» (Мехико).





«Мы в долгу перед Канело и Геннадием, чтобы найти лучшее место, предлагающее нам лучшее предложение, которое будет наиболее удачным для этого боя», — сказал Гомес Los Angeles Times в телефонном интервью.







