Стадион «Уэмбли» готов принять бой Головкин — Альварес
9 мая 2017, 08:59
Помимо T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, AT&T Stadium в Далласе и «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, желание принять данное событие изъявили стадион «Уэмбли», «Стэйплс-центр».
Как сообщил LAtimes.com президент Golden Boy Эрик Гомес, к числу площадок, претендующих на проведение поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, прибавились еще три арены.
Так, помимо T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, AT&T Stadium в Далласе и «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, желание принять данное событие изъявили стадион «Уэмбли» (Лондон), «Стэйплс-центр» (Лос-Анджелес) и стадион «Ацтека» (Мехико).
«Мы в долгу перед Канело и Геннадием, чтобы найти лучшее место, предлагающее нам лучшее предложение, которое будет наиболее удачным для этого боя», — сказал Гомес Los Angeles Times в телефонном интервью.
Источник: Sports.kz.
Фото: sports.kz.
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