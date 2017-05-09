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Мошенник попался на камеру в центре Астаны

9 мая 2017, 09:20

Во время покупки мужчина достал купюру и показал ее продавцу. Он спрятал банкноту и ждал сдачу.

Камера видеонаблюдения одного из столичных магазинов запечатлела мошенника. Мужчина показал крупную купюру продавцу, забрал сдачу и товар, но деньги так и не отдал. Видеоролик был опубликован на странице группы "Астана - Что? Где? Когда?" в Facebook, передает Zakon.kz.

"В Астане. В центре города мошенник обманул продавца, следите за купюрой!!!Будьте осторожны", - говорится в описании к видео.

Во время покупки мужчина достал купюру и показал ее продавцу. Он спрятал банкноту и ждал сдачу.

"Это старый цыганский трюк) уже 100 наверное", - написал один из комментаторов.

"Продавец сам виноват, надо было купюру сначала взять, а потом давать сдачу. Он решил сначала сдачу дать, а потом взять купюру, но увы забыл! Такое часто бывает", - обратил внимание другой.


Фото: кадр из видео.

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