Мошенник попался на камеру в центре Астаны
9 мая 2017, 09:20
Во время покупки мужчина достал купюру и показал ее продавцу. Он спрятал банкноту и ждал сдачу.
Камера видеонаблюдения одного из столичных магазинов запечатлела мошенника. Мужчина показал крупную купюру продавцу, забрал сдачу и товар, но деньги так и не отдал. Видеоролик был опубликован на странице группы "Астана - Что? Где? Когда?" в Facebook, передает Zakon.kz.
"В Астане. В центре города мошенник обманул продавца, следите за купюрой!!!Будьте осторожны", - говорится в описании к видео.
Во время покупки мужчина достал купюру и показал ее продавцу. Он спрятал банкноту и ждал сдачу.
"Это старый цыганский трюк) уже 100 наверное", - написал один из комментаторов.
"Продавец сам виноват, надо было купюру сначала взять, а потом давать сдачу. Он решил сначала сдачу дать, а потом взять купюру, но увы забыл! Такое часто бывает", - обратил внимание другой.
Фото: кадр из видео.
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