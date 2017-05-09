Булат Бакауов поздравил павлодарских ветеранов с Днем Победы

Павлодарские ветераны примут участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню, которая начнется в 10:00.

Аким Павлодарской области Булат Бакауов зашел в гости к восьми фронтовикам и вручил им подарочные корзины, передает передает pavlodarnews.kz





У 92-летнего Габдуллы Мусинова главу региона ждали всей семьей. В гости к ветерану приехали внучка Асель Лус и двухлетняя правнучка Клой-Мария Лус, которые сегодня живут в Гонконге.





- Если мы приезжаем к дедушке, то стараемся делать это в мае, ко Дню Победы, - рассказывает Асель Лус. - Моя дочь впервые в гостях у прадедушки, ей нравится играть с ним, а дедушка все время пытается ее угостить чем-нибудь вкусным.













У Ивана Лукина акима области уже традиционно ждали с угощениями - супруга фронтовика Мария Федоровна накормила гостя пирожками.





- Большое спасибо, что не забываете про нас, стариков, - сказал Иван Лукин Булату Бакауову. - Нам ничего не нужно, для нас главное — внимание.













Также глава региона навестил еще шесть фронтовиков - Биляла Сабитова, Солтанбека Баизбаева, Ануарбека Хусаинова, Виктора Журавлева, Николая Егоренкова и Михаила Кунгурова.













- Я навещаю наших ветеранов не только в канун Дня Победы, но и в течение всего года, - говорит аким области. - Мы должны быть очень благодарны им за то, что сегодня мы живем в мире и согласии.













9 мая павлодарские ветераны примут участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню, которая начнется в 10:00.



