Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Булат Бакауов поздравил павлодарских ветеранов с Днем Победы

9 мая 2017, 09:36

Павлодарские ветераны примут участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню, которая начнется в 10:00.

Аким Павлодарской области Булат Бакауов зашел в гости к восьми фронтовикам и вручил им подарочные корзины, передает pavlodarnews.kz.

У 92-летнего Габдуллы Мусинова главу региона ждали всей семьей. В гости к ветерану приехали внучка Асель Лус и двухлетняя правнучка Клой-Мария Лус, которые сегодня живут в Гонконге.

- Если мы приезжаем к дедушке, то стараемся делать это в мае, ко Дню Победы, - рассказывает Асель Лус. - Моя дочь впервые в гостях у прадедушки, ей нравится играть с ним, а дедушка все время пытается ее угостить чем-нибудь вкусным.



У Ивана Лукина акима области уже традиционно ждали с угощениями - супруга фронтовика Мария Федоровна накормила гостя пирожками.

- Большое спасибо, что не забываете про нас, стариков, - сказал Иван Лукин Булату Бакауову. - Нам ничего не нужно, для нас главное — внимание.



Также глава региона навестил еще шесть фронтовиков - Биляла Сабитова, Солтанбека Баизбаева, Ануарбека Хусаинова, Виктора Журавлева, Николая Егоренкова и Михаила Кунгурова.



- Я навещаю наших ветеранов не только в канун Дня Победы, но и в течение всего года, - говорит аким области. - Мы должны быть очень благодарны им за то, что сегодня мы живем в мире и согласии.



9 мая павлодарские ветераны примут участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню, которая начнется в 10:00.

Фото: pavlodarnews.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...