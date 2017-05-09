В Актобе проходит международный турнир по дзюдо памяти Алии Молдагуловой

В Актобе в преддверии 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался международный турнир по дзюдо среди мужчин, посвященный памяти Героя Советского союза Алии Молдагуловой, сообщает пресс-служба акима области.





В торжественной церемонии открытия приняли участие аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, народный герой Казахстана Бакытжан Ертаев, первый казах – олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров, президент федерации дзюдо РК Маратбек Мыктыбеков, родственники Алии Молдагуловой.





Открывая соревнования, глава региона напомнил о значении подвига юной девушки-снайпера, наравне с мужчинами защищавшей Отечество.





Алия Молдагулова родилась 25 октября 1925 года в селе Булак Хобдинского района. Девушка ушла добровольцем на фронт в августе 1943 года. Воевала в составе 54-й стрелковой бригады 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. На её счету 78 убитых фашистов. Была смертельно ранена и погибла в бою 14 января 1944 года севернее города Новосокольники. 4 июня 1944 года славной дочери казахского народа посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.





- Уважаемые гости, дорогие земляки! В наших сердцах навсегда сохранится память о героях, подаривших нам счастливую мирную жизнь. Мы всегда будем гордиться отважностью нашей землячки Алии Молдагуловой, которая, несмотря на юность, до последних минут своей жизни, отважно защищала свою родину, свой народ, боролась за каждого из нас и погибла во имя Отечества. Сегодня мы впервые проводим международный турнир по дзюдо памяти Алии Молдагуловой, в первую очередь для того, чтобы о защитниках отечества, об отважной Алие, никогда не забывали потомки. Для того, чтобы наши дети на их примере росли столь же самоотверженными и преданными Родине, стремились своими достижениями в учебе, труде, спорте прославлять свою страну, вписать свое имя в историю, - отметил Бердыбек Сапарбаев.





За призы турнира будут бороться более 200 спортсменов, представляющих Казахстан, Россию, Грузию, Кыргызстан и Узбекистан.





Соревнования, имеющие международный статус, завершатся сегодня, 9 мая.













