В Талдыкоргане снежный барс раздал жителям казахстанскую "Ленту Победы"

В Талдыкоргане краснокнижный снежный барс раздавал ленты Победы жителям и гостям областного центра, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.





Патриотическую акцию провела Региональная служба коммуникации совместно с молодёжным ресурсным центром Алматинской области.





"Цель акции – почтить память о героических годах Великой Отечественной войны. Отдать дань уважения о тех, кто положил свои жизни ради спасения страны и свободы будущих поколений", говорит главный специалист Региональной службы коммуникации Алматинской области Ерасыл Толымбекулы. По словам организаторов снежный барс, который и раздавал ленты Победы был выбран тоже с идеологическим смыслом, так как он символизирует Независимость Казахстана, стремление страны к развитию.





Жители Талдыкоргана не только смогли бесплатно взять ленты Победы, но и на память сфотографироваться с барсом.







