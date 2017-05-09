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В Талдыкоргане снежный барс раздал жителям казахстанскую "Ленту Победы"

9 мая 2017, 10:01

Патриотическую акцию провела Региональная служба коммуникации совместно с молодёжным ресурсным центром Алматинской области.

В Талдыкоргане краснокнижный снежный барс раздавал ленты Победы жителям и гостям областного центра, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Патриотическую акцию провела Региональная служба коммуникации совместно с молодёжным ресурсным центром Алматинской области.

"Цель акции – почтить память о героических годах Великой Отечественной войны. Отдать дань уважения о тех, кто положил свои жизни ради спасения страны и свободы будущих поколений", говорит главный специалист Региональной службы коммуникации Алматинской области Ерасыл Толымбекулы. По словам организаторов снежный барс, который и раздавал ленты Победы был выбран тоже с идеологическим смыслом, так как он символизирует Независимость Казахстана, стремление страны к развитию.

Жители Талдыкоргана не только смогли бесплатно взять ленты Победы, но и на память сфотографироваться с барсом.




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