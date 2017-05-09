Аким ЮКО побывал в семье ветерана ВОВ и поздравил с праздником
9 мая 2017, 10:08
Ветеран поделился воспоминаниями военных лет, а также выразил свою благодарность Главе Государства и руководству области за поддержку и оказанное внимание.
Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев в канун Дня Победы побывал в доме у ветерана ВОВ Пернебека Джумашева, проживающего в городе Шымкент, где поздравил его с праздником и вручил подарки. Кроме того, вручил поздравительный открытку от имени Премьер-Министра РК Б.Сагинтаева, сообщает пресс-служба акима области.
В ходе разговора с 92-летним фронтовиком, глава региона отметил, что молодое поколение должно помнить, какой ценой досталась победа, и мы гордимся тем – что мы потомки победителей.
«Огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли солдаты из Казахстана. Ваш пример - основа воспитания молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине. Сколько бы лет ни прошло со дня Великой Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она досталась», - сказал аким.
В свою очередь ветеран поделился воспоминаниями военных лет, а также выразил свою благодарность Главе Государства и руководству области за поддержку и оказанное внимание.
Пернебек Джумашев родился в 1925 году в селе Манкент Тюлькубасского района. После окончания 7-летней школы в ноябре 1942 года был призван в ряды Красной Армии и отправлен на Украинский фронт. В 1944 году вернулся домой.
Отметим, что ветеран награжден медалью «За отвагу». Вместе со своей супругой воспитали 4 сыновей и 3 дочерей. Кроме того, у них 26 внуков, 48 правнуков и 3 праправнуков.
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