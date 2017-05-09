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Аким Жамбылской области поздравил ветерана с праздником Победы

9 мая 2017, 10:16

В сентябре 1942 года Бердали ата ушел на фронт. Был в составе 250-й дивизии стрелкового резервного полка возглавляемого Георгием Жуковым.

Сегодня в День Победы Карим Кокрекбаев посетил ветерана Великой Отечественной войны Бердали Карымсакова, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

93-летний ветеран родился в селе Ынтымак Таласского района. В данное время проживает в городе Тараз.

В сентябре 1942 года Бердали ата ушел на фронт. Был в составе 250-й дивизии стрелкового резервного полка возглавляемого Георгием Жуковым.

Участвовал в боевых сражениях под Ленинградом, Киевом, Сталинградом. Освобождал Австрию, Венгрию, Германию идошел до Берлина.

В июле 1944 года в связи с ранением был госпитализирован. Затемдо ноября 1946 года служил телефонистом в роте связи.

Награжден орденом «Великой Отечественной войны» 2-й степени, медалями «За победу над Германией», « Вооруженные силы»,Победа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Маршал Жуков»и другими наградами.

После войны трудился в родном колхозе имени Куйбышева, поднимал животноводческую деятельность.

Глава региона поблагодарил фронтовика за героизм в годы Великой Отечественной войны, доблестный и добросовестный труд в мирное времяи пожелал крепкого здоровья, долголетия и благополучия. Аксакалу были вручены ценные подарки.

Аналогично заместители акима области в канун великого праздника Победы навестили ветеранов войны с поздравлениями и подарками.



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