Аршавин дал дочке необычное имя

Еще в феврале вторая жена Андрея Аршавина, питерская журналистка Алиса Казьмина родила ему дочку. Однако имя наследницы Андрей, который сейчас живет в Казахстане и играет за клуб "Кайрат", не раскрывал. И вот теперь стало известно, как Аршавин и его жена назвали дочку. Супруги дали ей необычное имя – Есеня, пишет " пишет " Комсомольская правда ".





По мнению родителей, это испанское имя, и оно будет отлично сочетаться с фамилией Аршавина. Есеня родилась в середине февраля в одной из клиник Испании. Последние месяцы беременности Алиса жила в Европе, в то время как Андрей тренировался в Казахстане.





Многие, впрочем, считают, что имя Есеня больше похоже на мужское. К слову, с рождением ребенка почти сразу возникла путаница. Коллеги Аршавина по "Кайрату" рассказали тогда журналистам, что у спортсмена родился сын. Потом на официальном сайте футбольного клуба появилось опровержение.





- В некоторых средствах массовой информации появилось сообщение о том, что у игрока ФК "Кайрат" Андрея Аршавина родился сын. Данная информация не соответствует действительности, - говорилось в пресс-релизе.





И только спустя несколько дней выяснилось, что у Аршавина родилась дочка, а не сын. Возможно, коллег Андрея ввело в заблуждение необычное имя девочки, и они решили, что младенец – мужского пола.





Андрей Аршавин и питерская журналистка Алиса Казьмина зарегистрировали свои отношения в сентябре прошлого года, когда избранница спортсмена уже была беременна. Ради Алисы Андрей оставил свою первую гражданскую жену Юлию Барановскую. "Я просто встретил свою женщину", - объяснил он.





Для жены футболиста это третий ребенок (дочка и сын появились в браке с бизнесменом Алексеем Казьминым), а для Андрея - уже четвёртый. В союзе с Юлией Барановской у Аршавина родилось трое детей - дочь Яна и сыновья Арсений и Артем.





Известно, что имя Есеня действительно давали младенцам испокон веков на Руси – детей уменьшительно звали Еся, Есенька, Сеня. Правда, у славян это имя было мужским – Есений. Возможно, от него позже мог появится и женский вариант - Есения. Согласно толковому словарю Даля, слово "есень" означает "осень".





Вторая версия славянского происхождения этого имени, впрочем, полностью опровергает первую. Предполагают, что Есения появилось от славянского имени Весна, когда девушку, родившуюся в это время года, называли "весенняя", и, в конце концов, это имя трансформировалось в Есения.





В Испании и Латинской Америке это имя тоже популярно – здесь оно имеет арабские корни. Считается, что испанская Есения (Yesenia или Jesenia) – производное от арабского "цветок жасмина". В 1971 году на экранах кинотеатров в СССР успешно шла мексиканская мелодрама «Есения» - так звали главную героиню романтической латиноамериканской истории.



